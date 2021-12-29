Нападник Артем Мілевський з нетерпінням очікує свого дебюту за Минай.

Іменитий новачок закарпатців одягнув форму свого нового клубу і зробив інтригуючий анонс.

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"Чекаю замісів в УПЛ!!! З прийдешнім друзі!!!" – написав Мілевський в Instagram. Щоправда, офіційного дебюту доведеться чекати понад місяць – Минай відновить сезон 13 лютого матчем проти Львова. А до того 35-річного ветерана можна буде побачити у зимових спарингах.

Нагадаємо, Мілевський офіційно став гравцем Миная 24 грудня. Контракт розрахований на півтора року.

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