Форвард Миная Артем Милевский рассказал, как один из его партнеров по команде разоблачил свою жену в измене.

"Я не могу понять измену от жены или от человека, с которым живешь. Это как вообще? И у меня есть опасения. Может, поэтому я до сих пор один.

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Была ситуация... Слава богу, не у меня. Человек получил травму на сборах, его отправили лечиться. Он приезжает со сборов. Жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его жену жестко "гасят" на их постели. Такой трэш! Это было не в Динамо, нет.

Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты хотя бы поехала в отель, по-тихому... Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь", – рассказал Милевский на своем YouTube-канале.

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