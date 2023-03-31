Головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов зізнався, що багато чому навчився у колишнього тренера команди Леоніда Кучука.

"В першу чергу, я повинен сказати, що він – профі. З ранку до вечора Кучук перебував на базі.

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Дуже багато часу проводив із командою, робив аналіз. Тому він – професіонал. Я багато чому навчився саме в нього.

Так, я спілкувався з ним після звільнення. Звичайно, йому було неприємно, адже це звільнення. Відверто, приємного в цьому мало. Але ми з ним нормально поспілкувалися", – сказав Пономарьов у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Леонід Кучук очолював Рух з серпня 2021 року. Про своє звільнення дізнався 19 березня після поразки Шахтарю (0:2) – на той момент команда йшла у турнірній таблиці УПЛ передостанньою.

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