"Віталій Юрійович своєю працею досягнув того, ким він є зараз. Він розпочинав свої тренування у Раві-Руській.

"Могли проходити Мілан": капітан Руха здивував вибором найсильнішого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Він також, як і я, добирався на тренування маршрутками (відстань зі Львова до районного центру становить 65 км, – Футбол 24). Вважаю його своїм другим батьком – звертався до нього з будь-якими питаннями, радився, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації.

Він такий тренер, який дуже мотивує хлопців. І не тільки під час матчу, а й перед матчем, і в перерві. Він знає, в яку хвилину, що й кому сказати. Це найголовніше, що є в ньому", – сказав Підгурський в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, Пономарьов розпочинав свій шлях у футболі як суддя (працював асистентом арбітра в УПЛ та судив матчі у Першій лізі). Тренерську роботу розпочав у СДЮШОР Карпати. З 2016-го по 2020-й роки очолював аматорський Миколаїв, з яким вигравав чемпіонство, Кубок і Суперкубок Львівської області.

У серпні 2020-го очолив Рух U-19 і за підсумками минулого сезону фінішував першим у юнацькому чемпіонаті України. У Юнацькій лізі УЄФА 2022/23 команда Пономарьова вибила Інтер, але в 1/8 фіналу програла Мілану. 22 березня Віталій Юрійович очолив головну команду Руха.

Рух униз: творець сенсації в стилі Лобановського чи колишні зірки Динамо та Шахтаря – хто рятуватиме після Кучука?