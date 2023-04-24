Рома в рамках 31-го туру Серії А зазнала дуже неприємної поразки від Аталанти (1:3), серйозно закрутивши інтригу в боротьбі за ЛЧ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Рома в четвер провела виснажливу 120-хвилинну битву проти Феєнорда, прорвавшись у півфінал Ліги Європи, однак у чемпіонаті теж треба було перемагати. "Джалороссі" замикали топ-4, маючи 56 очок у активі, але стільки ж було у Мілана – а Інтер відставав на два залікових бали. Та й Аталанта могла наблизитись на неприємну відстань.

Саме з "Богинею" римлянам довелося грати у завершальному матчі 31-го туру. Причому на виїзді. Щоправда, бергамаски останнім часом не вражали, тричі втративши очки в останніх п'яти поєдинках – даний факт мав би нівелювати фактор втоми гостей.

Так і сталося. Перший тайм виявився в'язким, повільним і зовсім не тішив моментами. Показовою стала статистика ударів – Рома при шести спробах жодного разу не влучила у площину, а в Аталанти був всього один постріл. Втім, саме він вивів господарів уперед.

Героями стали Сапата і Пашаліч. Дуван на 39-й хвилині увірвався на лівий край штрафного й підсік м'яч на 11 метрів, а Маріо вистрілив з лету – 1:0! Хорват став п'ятим хавбеком, якому вдалося долучитись до п'яти голів у складі однієї команди в кожному з останніх п'яти сезонів у Серії А.

5x5 - Midfielders who have been involved in at least 5 goals with the same side in each of the last 5 seasons in Serie A:



Luis Alberto - Lazio

Piotr Zielinski - Napoli

Sergej Milinkovic-Savic - Lazio

Lorenzo Pellegrini - Roma

Mario Pasalic - Atalanta



Track.#AtalantaRoma pic.twitter.com/N7DmFq02th — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 24, 2023

Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги бергамасків. Другий тайм виявився не кращим за перший – ударів хоч і стало більше, але довгий час їхня гострота була мізерною. В актив Роми до 80-х хвилин можна занести тільки удар головою у виконанні Абрахама, який пройшов повз дальню дев'ятку.

На 60-х хвилинах Жозе Моурінью провів серію замін. На полі з'явились Спінаццола, Ель-Шаараві, Матіч та Дибала, що одразу ж позначилось на активності римлян. Тим не менш, гострих епізодів все одно не виникало – і за це прилетіло покарання у вигляді голу на 74-й хвилині.

Спрацювала заміна Гасперіні. Паломіно першим же своїм дотиком замкнув подачу з кутового, змусивши Патрісіу виконувати сейв, однак Толой зіграв на добиванні. М'яч з рикошетом від Льоренте влетів у сітку – 2:0!

Фанати Роми зреагували на це ефектним кидком фаєра, який з дальніх рядів стадіону перелетів аж за лінію штрафного.

I tifosi romanisti che stavano per azzoppare il loro idolo.

Subumani.#AtalantaRoma pic.twitter.com/bzsaqtU6Pj — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) April 24, 2023

Рома не здалася, а відродила інтригу на 83-й хвилині. Белотті, який замінив Абрахама, викотив передачу на Пеллегріні, а той потужним ударом з лінії півкола прошив Спортьєлло – м'яч влетів під праву стійку. 2:1! Втім, рівно за хвилину жахлива помилка голкіпера відновила перевагу Аталанти.

Руй Патрісіу вийшов з воріт, аби перехопити пас на хід Коопмейнерсу. Сфера спокійно котилась до рук португальця, однак той не зміг її зафіксувати! Нідерландець тут же підхопив відскок і забив третій гол Аталанти.

До речі, Коопмейнерс став першим нідерландським півзахисником з часів Кларенса Зеєдорфа, якому вдалося забити 7 голів за один сезон у Серії А. Востаннє це траплялось у 2008-му.

Рома не здавалася і тепер. Всього за три хвилини після цієї катастрофи "джалороссі" могли скоротити відставання зусиллями все того ж Пеллегріні. Лоренцо ударом зі стандарту закрутив м'яч у правий кут, але поцілив у стійку!

Одразу після цього сталося ще одне нещастя. Дибала зашкутильгав і покинув поле, не зумівши допомогти у компенсований час (а додали аж 7 хвилин!). Ба більше – команда залишилась у меншості, адже замін вже не було. Тим не менш, підопічні Жозе Моурінью завершували поєдинок в атаках, без надії сподіваючись на камбек.

Його не сталося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аталанти. Бергамаски набрали 52 очки й наблизились до зони ЛЧ на відстань чотирьох залікових балів. Рома ж опустилася на п'яту позицію, пропустивши Мілан у топ-4 внаслідок погіршення додаткових показників.