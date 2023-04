Рома в четвер провела виснажливу 120-хвилинну битву проти Феєнорда, прорвавшись у півфінал Ліги Європи, однак у чемпіонаті теж треба було перемагати. "Джалороссі" замикали топ-4, маючи 56 очок у активі, але стільки ж було у Мілана – а Інтер відставав на два залікових бали. Та й Аталанта могла наблизитись на неприємну відстань.

Саме з "Богинею" римлянам довелося грати у завершальному матчі 31-го туру. Причому на виїзді. Щоправда, бергамаски останнім часом не вражали, тричі втративши очки в останніх п'яти поєдинках – даний факт мав би нівелювати фактор втоми гостей.

Так і сталося. Перший тайм виявився в'язким, повільним і зовсім не тішив моментами. Показовою стала статистика ударів – Рома при шести спробах жодного разу не влучила у площину, а в Аталанти був всього один постріл. Втім, саме він вивів господарів уперед.

Героями стали Сапата і Пашаліч. Дуван на 39-й хвилині увірвався на лівий край штрафного й підсік м'яч на 11 метрів, а Маріо вистрілив з лету – 1:0! Хорват став п'ятим хавбеком, якому вдалося долучитись до п'яти голів у складі однієї команди в кожному з останніх п'яти сезонів у Серії А.

Luis Alberto - Lazio



Luis Alberto - Lazio

Piotr Zielinski - Napoli

Sergej Milinkovic-Savic - Lazio

Lorenzo Pellegrini - Roma

Mario Pasalic - Atalanta



