Запланований на четвер, 12 січня, аукціон з продажу Дніпро-Арени і бази Дніпра не відбувся – Приватбанк його скасував, повідомляє KDK.

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Причина відміни торгів наразі невідома. До слова, серед умов аукціону був пункт, який забороняв колишнім власникам/керівникам Приватбанку, або пов'язаним з колишніми власниками/керівниками Приватбанку особам брати участь в аукціоні.

Нагадаємо, майно Дніпро-Арени, будівлі та споруди, а також крите футбольне поле навчально-тренувальної бази, якою користується СК Дніпро-1, були виставлені на продаж 11 грудня. Стартова ціна лоту становила понад 113 мільйонів гривень, гарантійний внесок дорівнював 5 652 200 грн, а крок аукціону – 1 130 440 грн.

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