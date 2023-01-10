"СК Дніпро-1 для підсилення ротації купив Євгена Пасіча за 5 мільйонів. Заспокойтесь, за 5 мільйонів гривень. Гравця, якому влітку виповниться 30. Пасіч – добротний, нормальний футболіст, але він майже всю кар'єру провів у командах другого ешелону. А тут Дніпро-1, лідер чемпіонату... Зараз дефіцит гравців такого рівня?

Довбик може стати конкурентом Яремчука в Брюгге – бельгійці запропонують СК Дніпро-1 скромну суму

Ще приклад Крушинського. Ворскла, Зоря претендували, Шахтар тримав його у якомусь листі. А де він опинився у підсумку? Полісся – новий гранд нашого футболу", – розповів Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, трансферне вікно в Україні відкрите аж до 1 березня, тому слід очікувати ще більше цікавих трансферів від вітчизняних клубів.

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