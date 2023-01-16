Салернітана не пробачила Давіде Ніколі серії негативних результатів і продовжить пригоди в Серії А з іншим тренером.

Минулий тиждень виявився "чорним" для аутсайдерів чемпіонату Італії. Лише позавчора Кремонезе звільнив Массіміліано Альвіні, а тепер без роботи залишився Давіде Нікола. Шість матчів без перемог у Серії А та ганебна поразка від Аталанти з рахунком 2:8 стали фатальними для 49-річного фахівця.

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"Салернітана звільнила пана Давіда Ніколу з посади наставника першої команди. Клуб дякує тренеру за пристрасть і відданість роботі, продемонстровані під час досягнення історичної мети – порятунку від вильоту із Серії А", – йдеться у повідомленні прес-служби Салернітани.

Нагадаємо, торік Давіде Нікола зберіг Салернітані прописку в еліті, набравши в останніх 15 матчах 18 очок. У нинішній кампанії "морські коники" посідають 16 місце в турнірній таблиці і відірвались від зони вильоту на дев’ять очок.

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