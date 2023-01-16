Аталанта розтоптала Салернітану в рамках 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Після продажу Руслана Маліновського Аталанта здобула дві перемоги поспіль. Проти Салернітани ми побачили абсолютно нову команду Джан П'єро Гасперіні. Схоже, чергова перебудова близька до завершення.

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Аталанта відправила у ворота Гільєрмо Очоа аж 8 голів. Це історичний рекорд. Ніколи раніше бергамаски не забивали стільки м'ячів у одному матчі Серії А. У Салернітани великі проблеми – остання перемога датована ще жовтнем минулого року. Поки очкового запасу вистачає, аби не думати про зону вильоту.