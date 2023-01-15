Чемпіонат Італії 2022/23, 18-й тур

Сассуоло – Лаціо – 0:2

Гол: Дзакканьї, 45+3 (пен), Ф. Андерсон, 90+4

Торіно – Спеція – початок о 16:00

Удінезе – Болонья – початок о 16:00

Аталанта – Салернітана – початок о 19:00

Рома – Фіорентина – початок о 21:45

Лаціо відкривав програму дня виїзним поєдинком проти Сассуоло. Після вчорашньої перемоги Інтера відстав від четвертої позиції на 6 очок, тож підопічним Мауріціо Саррі треба було терміново перемагати. "Нероверді", звісно ж, не бажали в цьому допомагати, однак гості виглядали гостріше. За очікуваними голами вони вели з рахунком 2,52 vs 0,63 xG при рівній кількості ударів. І це без Іммобіле, якого через травму замінили на 10-й хвилині.

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Перевага Лаціо в атакувальній роботі вилилась у пенальті в компенсований до першого тайму час – його реалізував Дзакканьї. Римлянам вдалося забити і другий гол, причому він знову в компенсований. На 90+4-й хвилині Феліпе Андерсон прийняв закидання від Мілінковіча-Савіча, протиснув останнього захисника й переграв голкіпера. 0:2 – "орли" тріумфують, а Сассуоло продовжив безвиграшну серію до семи матчів при чотирьох поразках поспіль.

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