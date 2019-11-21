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Моурінью не отримає грошей на підсилення Тоттенхема взимку

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Моурінью не отримає грошей на підсилення Тоттенхема взимку
Жозе Моурінью / Фото Eurosport

В таборі Тоттенхема не мають наміру витрачатись під час зимового трансферного вікна.

Під час підписання контракту з Моурінью боси "шпор" повідомили португальському фахівцю, що у клубу немає ресурсів для зимових трансферів, переконує The Guardian.

Моурінью визначився із першим трансфером на чолі Тоттенхема

Одіозному тренеру доведеться завершувати сезон за допомоги наявних гравців.

Нагадаємо, напередодні Тоттенхем несподівано оголосив про звільнення Маурісіо Почеттіно, який очолював лондонську команду протягом 5-ти років.

Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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