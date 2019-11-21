Моурінью не отримає грошей на підсилення Тоттенхема взимку

В таборі Тоттенхема не мають наміру витрачатись під час зимового трансферного вікна.

Під час підписання контракту з Моурінью боси "шпор" повідомили португальському фахівцю, що у клубу немає ресурсів для зимових трансферів, переконує The Guardian.

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Одіозному тренеру доведеться завершувати сезон за допомоги наявних гравців.

Нагадаємо, напередодні Тоттенхем несподівано оголосив про звільнення Маурісіо Почеттіно, який очолював лондонську команду протягом 5-ти років.

Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

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