Моурінью провів перше тренування біля керма Тоттенхема – відео з реакцією гравців

Гравці Тоттенхема вже мали можливість оцінити тренерський геній португальського фахівця.

Жозе Моурінью керував тренувальним процесом на своєму першому занятті з новими підопічними, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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На відео можна побачити, що гравці тепло прийняли нового керманича. Сам Моурінью теж не цурався підопічних і залюбки вітався та розмовляв із гравцями.

Нагадаємо, Тоттенхем впродовж доби встиг попрощатись з Маурісіо Почеттіно та призначити Жозе Моурінью.

Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

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