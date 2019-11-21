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Моурінью емоційно оцінив роль Почеттіно в Тоттенхемі

18:08 713 Читать на русском
Моурінью емоційно оцінив роль Почеттіно в Тоттенхемі
Жозе Моурінью / Getty Images

Новоспечений наставник Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про свою готовність до роботи в лондонському клубі після тривалої перерви та охарактеризував діяльність попереднього керманича клубу Маурісіо Почеттіно.

"Я вважав і продовжую вважати, що ці 11 місяців без роботи не були втратою часу. Це був період, щоб подумати, зайнятись аналізом і підготуватися. Ти ніколи не втрачаєш свою ДНК і індивідуальність. Ти той, хто ти є, і це стосується як хороших речей, так і поганих. Я усвідомлюю, що здійснював помилки в минулому, але я більше їх не допущу. Я буду робити нові помилки.

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Я став сильнішим. Не можу сказати, що я прийшов у форму, тому що я завжди був у ній. Але я став сильнішим з точки зору емоцій. Я розслаблений, вмотивований і готовий. Думаю, футболісти відчули це за два дні і бачать, що я готовий підтримати їх.

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Я повинен висловитися про Маурісіо і зроблю це з невеликим сумом. Вітаю його з роботою, яку він проробив. Цей клуб завжди буде його домівкою. Ця тренувальна база завжди буде його, він може прийти сюди, коли захоче. Для Маурісіо тут завжди відкриті двері. З власного досвіду можу сказати, що завтра настане новий день і він знову знайде своє щастя. Він знову знайде собі чудовий клуб і досягне успіху в майбутньому. І тут йому завжди будуть раді", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью очолив лондонський клуб вчора, 20 листопада. Контракт з 56-річним португальським фахівцем укладений до кінця сезону-2022/23. Попередній тренер Тоттенхема, Маурісіо Почеттіно, керував командою з 2014 року.

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