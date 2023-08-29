Напередодні з'явилася інформація, що Денис Гармаш близький до переходу в Осієк, який у поточному чемпіонаті Хорватії посідає 2 місце після 5-ти турів. Ветерану Динамо залишилося лише пройти медогляд.

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Хорватське видання Sportske novosti підтверджує досягнення домовленості про перехід 33-річного українця (щоправда, не уточнює умови угоди). Вже сьогодні, 29 серпня, Гармаш повинен пройти медогляд перед підписанням контракту. Разом із Денисом така ж процедура очікує на ще кількох потенційних новачків Осієка.

При цьому хорватський ЗМІ висловлює неабияку ейфорію через перехід українського півзахисника. "Одне із найгучніших підсилень в історії Осієка. Клуб ще ніколи не підписував футболіста із такою багатою біографією. Приходить ікона знаменитого клубу. Це гравець саме такого профілю, який зараз потрібен Осієку", – пише Sportske novosti.

Гармаш стане другим українцем у складі Осієка. У хорватському клубі вже виступає 22-річний Олександр Драмбаєв, орендований із Шахтаря. Захисник встиг зіграти вже 8 матчів у всіх турнірах.

У сезоні 2023/24 Гармаш ще не грав у складі першої команди Динамо. За "біло-синіх" хавбек провів 361 матч, у яких забив 54 голи та віддав 45 асистів. Також Денис має досвід виступів у Туреччині – у другій половині сезону 2020/21 він зіграв 16 матчів за Різеспор (3 голи). Його контракт із Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

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