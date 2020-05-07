"Викидаю телефон, коли це бачу": Шевченко – про найгірший момент кар'єри в Мілані

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав фінал Ліги чемпіонів 2005, в якому Мілан поступився Ліверпулю.

Шевченко під час прямого ефіру в Інстаграмі Крістіана Вієрі зізнався, що досі пам'ятає свій незабитий пенальті у післяматчевій серії проти Ліверпуля.

Як легенда Ліверпуля забив найвідоміший гол-фантом Ліги чемпіонів – без нього не було б "стамбульського дива"

"Досі не можу дивитися, як Дудек відбиває мій останній удар у фіналі. Коли я бачу це на телефоні, то викидаю його. Проте, немає нікого, у кого не було б розчарувань. Ми повинні жити і рухатися далі", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, той фінал увійшов у історію як "стамбульське диво". Мілан перемагав після першого тайму з рахунком 3:0, але у другій половині зустрічі Ліверпуль зумів відновити рівновагу і вирвати перемогу у серії післяматчевих пенальті. Вирішальний промах зробив саме Андрій Шевченко.

"Здалося, що він миттєво постарів": Шевченко та Ребров опинилися серед найгірших трансферів в історії АПЛ