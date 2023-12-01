Після того, як Віолетту Берт стали пов'язувати в романтичних стосунках з Михайлом Мудриком, українські користувачі Instagram стали засипати коментарями дописи російської моделі.

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Вона вже встигла відреагувати, прибравши російський прапор з опису профіля. У сторіс Віолетта окремо звернулась до українців. "Українці, я вас люблю, досить мене вже хейтити і спамити у моєму профілі. Я за мир у всьому світі".

Зазначимо, що Грачова раніше мала досвід стосунків з футболістами. Вона кілька років зустрічалася з норвежцем Матіасом Норманном, який втік з Москви, злякавшись атак українських дронів.

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