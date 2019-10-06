toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Президенту Валенсії погрожували вбивством – клуб звернувся в поліцію

14:22 121 Читать на русском
Президенту Валенсії погрожували вбивством – клуб звернувся в поліцію
Аніл Мурті / ФК Валенсія

Іспанська Валенсія звернулася в поліцію після матчу 8-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:1). Жертвою атак з боку фанатів став президент клубу Аніл Мурті.

27’ Максиміліано Гомес
80’ Даніель Парехо
 
Лукас Перес 89’
27’ Максиміліано Гомес
80’ Даніель Парехо
89’ Лукас Перес

"Юристи Валенсії надали поліції докази серйозних погроз, в тому числі смертельних, надісланих на мобільний телефон президента клубу. Такі злочини передбачають кримінальну відповідальність", – йдеться в заяві на офіційному сайті іспанського клубу.

Екс-президент Валенсії засуджений до двох років в'язниці

Зазначимо, що під час матчу з трибун лунали образливі вигуки на адресу президента Валенсії Аніла Мурті та власника клубу Пітера Ліма. Мурті характерним жестом закликав критиків замовкнути. До слова, фанати Валенсії незадоволені трансферною політикою клубу та звільненням тренера Марселіно Тораля.

Мессі – жах Севільї, він нікому не забивав більше, але легенда Барселони закликає не випускати Лео проти "рохібланкос"

blog_ava
СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:30
1901
Теги
Іспанія Валенсія - Алавес Валенсія Валенсія Аніл Мурті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Аталанта
16:00
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук