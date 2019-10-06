Президенту Валенсії погрожували вбивством – клуб звернувся в поліцію

Іспанська Валенсія звернулася в поліцію після матчу 8-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:1). Жертвою атак з боку фанатів став президент клубу Аніл Мурті.

"Юристи Валенсії надали поліції докази серйозних погроз, в тому числі смертельних, надісланих на мобільний телефон президента клубу. Такі злочини передбачають кримінальну відповідальність", – йдеться в заяві на офіційному сайті іспанського клубу.

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Зазначимо, що під час матчу з трибун лунали образливі вигуки на адресу президента Валенсії Аніла Мурті та власника клубу Пітера Ліма. Мурті характерним жестом закликав критиків замовкнути. До слова, фанати Валенсії незадоволені трансферною політикою клубу та звільненням тренера Марселіно Тораля.

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