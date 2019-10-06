Президенту Валенсии угрожали убийством – клуб обратился в полицию

Испанская Валенсия обратилась в полицию после матча 8-го тура Ла Лиги против Алавеса (2: 1). Жертвой атак со стороны фанатов стал президент клуба Анил Мурти.

"Юристы Валенсии предоставили полиции доказательства серьезных угроз, в том числе смертельных, отправленных на мобильный телефон президента клуба. Такие преступления предусматривают уголовную ответственность", – говорится в заявлении на официальном сайте испанского клуба.

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Отметим, что во время матча с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес президента Валенсии Анила Мурти и владельца клуба Питера Лима. Мурти характерным жестом призвал критиков замолчать. К слову, фанаты Валенсии недовольны трансферной политикой клуба и увольнением тренера Марселино Тораля.

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