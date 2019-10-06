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Президенту Валенсии угрожали убийством – клуб обратился в полицию

14:22 29 Читати українською
Президенту Валенсии угрожали убийством – клуб обратился в полицию
Анил Мурти / ФК Валенсия

Испанская Валенсия обратилась в полицию после матча 8-го тура Ла Лиги против Алавеса (2: 1). Жертвой атак со стороны фанатов стал президент клуба Анил Мурти.

27’ Максимилиано Гомес
80’ Даниэль Парехо
 
Лукас Перес 89’
27’ Максимилиано Гомес
80’ Даниэль Парехо
89’ Лукас Перес

"Юристы Валенсии предоставили полиции доказательства серьезных угроз, в том числе смертельных, отправленных на мобильный телефон президента клуба. Такие преступления предусматривают уголовную ответственность", – говорится в заявлении на официальном сайте испанского клуба.

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Отметим, что во время матча с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес президента Валенсии Анила Мурти и владельца клуба Питера Лима. Мурти характерным жестом призвал критиков замолчать. К слову, фанаты Валенсии недовольны трансферной политикой клуба и увольнением тренера Марселино Тораля.

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Испания Валенсия - Алавес Валенсия Валенсия Анил Мурти
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