Мессі – жах Севільї, він нікому не забивав більше, але легенда Барселони закликає не випускати Лео проти "рохібланкос"

У центральному матчі 8-го туру Прімери лідер Барселони має шанс поповнити свій вражаючий гольовий доробок проти Севільї.

Севілья – улюблений клієнт Мессі. Аргентинець забив "рохібланкос" 36 голів у 37 матчах: 28 – чемпіонат, 2 – Кубок Іспанії, 4 – Суперкубок Іспанії, 2 – Суперкубок УЄФА. На гол Севільї в середньому Ліонелю потрібна 61 хвилина.

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Найбільше від Мессі на воротах андалусійців отримали Палоп (12 пропущених), Бету (9 пропущених) і Серхіо Ріко (7 пропущених). Нинішній перший номер Севільї Томаш Вацлік витягував м'яч з сітки власних воріт 4 рази.

Мессі забив Севільї значно більше, ніж Атлетіко (29), Валенсії (27), Реалу (26) та Еспаньйолу (25).

- Lionel Messi scored 36 goals in 37 appearances against Sevilla, at least 7 more than versus any other opponents.

His last 5 matches against Sevilla:



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2018 - #BarçaSevilla #Messi — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 4, 2019

У минулому сезоні аргентинський маг просто познущався з "червоно-білих" на Рамон Санчес Пісхуан, оформивши хет-трик. У січні Севілья майже створила сенсацію в 1/4 Кубка Іспанії: перемога над Барселоною без Мессі в першому поєдинку. Однак на матч-відповідь Лео повернувся в основу й допоміг каталонцям розбити суперника 6:1.

Хулен Лопетегі зазнавав розгрому від команд Мессі (1:5 з Реалом від Барселони в жовтні минулого року) та громив їх сам (6:1 з Іспанією проти Аргентини у березні 2018-го). Однак Ліонель у тих поєдинках участі не брав.

Мессі проти Севільї: статистика

Мессі залікував пошкодження (проблеми з привідним м'язом), вже зіграв на тижні з Інтером та готовий сьогодні вийти проти Севільї. Але Рівалдо має іншу думку, він вважає, що Ліонеля варто поберегти.

"Внесок Мессі у перемогу над Інтером лише ствердив моє переконання, що його потрібно посилено оберігати на цьому етапі кар'єри. Йому потрібно дати можливість повністю відновитися. Щоб він взагалі не відчував болю та не боявся боротися за жоден м'яч. Клуб повинен дозволити йому знову отримувати найвищу насолоду на полі, адже Ліонель неймовірно важливий для Барселони, особливо в найкращій формі.

Звичайно, Мессі хоче грати проти Севільї. Втім, можливо, варто все ретельно проаналізувати з медичним штабом і перевірити, чи не надто ризиковано грати настільки багато після повернення з лазарету. Барселона лише четверта в Прімері, а матч проти Севільї дуже важливий. Але якщо дати Мессі ще декілька днів на відновлення, це може принести значно більші дивіденди по ходу сезону", – каже легенда Барселони.

Матч Барселона – Севілья розпочнеться сьогодні о 22:00 за Києвом. Відеотрансляцію можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", а текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

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