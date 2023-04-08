Нещодавно словенця безальтернативно переобрали президентом УЄФА ще на чотири роки. Проте тепер його репутація зазнала серйозного удару, що цілком може позначитися на його статусі.

Чеферіна вдруге переобрали президентом УЄФА

Видання Prava провело розслідування та встановило, що Чеферін підробив деякі пункти свого резюме, коли подавав свою кандидатуру на вибори президента УЄФА в 2016 році. Зокрема, словенець написав, що був членом ради директорів безіградської Олімпії з 2006 по 2011 рік. ЗМІ стверджує, що це неправда.

Варто зауважити, що це важливий пункт, адже подібний досвід необхідний, аби претендувати на посаду, яку отримав Чеферін. Водночас сайт Словенської федерації подає інформацію, що Чеферін таки працював в Олімпії. Істину ще належить встановити.