Недавно словенец безальтернативно переизбран президентом УЕФА еще на четыре года. Однако теперь его репутация получила серьезный удар, что вполне может сказаться на его статусе.

Чеферина вторично переизбрали президентом УЕФА

Издание Prava провело расследование и установило, что Чеферин подделал некоторые пункты своего резюме, подавая свою кандидатуру на выборы президента УЕФА в 2016 году. В частности, словенец написал, что являлся членом совета директоров безыградской Олимпии с 2006 по 2011 год. СМИ утверждает, что это неправда.

Следует заметить, что это важный пункт, ведь подобный опыт необходим, чтобы претендовать на пост, полученный Чеферином. В то же время сайт Словенской федерации предоставляет информацию, что Чеферин таки работал в Олимпии. Истину еще предстоит установить.