Александер Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА, повідомляє прес-служба організації.

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Вибори відбулись на 47-му черговому конгресі УЄФА, який проходить у Лісабоні. Кандидатура словенця була єдиною виставленою – 55-річний очільник обійматиме свою посаду ще чотири роки.

Нагадаємо, Чеферін став президентом організації у вересні 2016 року після усунення з посади колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні. У 2019 році Александер був переобраний на пост глави УЄФА. Тоді він також був єдиним кандидатом.

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