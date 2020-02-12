Президент СК Дніпро-1 Береза: Я змушу заплатити заангажованих суддів, які спеціально судять проти нашої команди

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза попередив арбітрів, які упереджено судитимуть його команду.

"Що стосується суддівства, то хочу попередити усіх людей у футбольних мантіях, які навіть мають свої родинні історії в арбітражі, у яких судили і батьки, і діди, і, можливо, прадіди, проте це, нажаль не вберігає їх від ангажованості.

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Кожна помилка має ціну. І я змушу заплатити заангажовані бригади арбітрів, які спеціально судять проти нашої команди. Про це я багато казав у Другій і Першій лігах, але у цьому році я це реалізую", – сказав Береза у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Береза неодноразово емоційно висловлювався у бік українських суддів, вважаючи їхнє ставлення до своєї команди упередженим.

У чемпіонаті України перед стартом другої частини сезону дніпряни з 18-ма балами посідають восьму сходинку.

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