Президент СК Днепр-1 Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против нашей команды

Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза предупредил арбитров, которые будут предвзято судить его команду.

"Что касается судейства, то хочу предупредить всех людей в футбольных мантиях, которые даже имеют свои семейные истории в арбитраже, у которых судили и родители, и деды, и, возможно, прадеды, однако это, к сожалению, не уберегает их от ангажированности.

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Каждая ошибка имеет цену. И я заставлю заплатить ангажированные бригады арбитров, которые специально судят против нашей команды. Об этом я много говорил во Второй и Первой лигах, но в этом году я это реализую", – сказал Береза ​​в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Береза ​​неоднократно эмоционально высказывался в сторону украинских судей, считая их отношение к своей команды предвзятым.

В чемпионате Украины перед стартом второй части сезона днепряне с 18-ю баллами занимают восьмую строчку.

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