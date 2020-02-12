toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - БАТЭ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Президент СК Днепр-1 Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против нашей команды

06:30 88 Читати українською
Президент СК Днепр-1 Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против нашей команды
Юрий Береза / СК Днепр-1

Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза предупредил арбитров, которые будут предвзято судить его команду.

"Что касается судейства, то хочу предупредить всех людей в футбольных мантиях, которые даже имеют свои семейные истории в арбитраже, у которых судили и родители, и деды, и, возможно, прадеды, однако это, к сожалению, не уберегает их от ангажированности.

Михайленко оценил новичков СК Днепр-1

Каждая ошибка имеет цену. И я заставлю заплатить ангажированные бригады арбитров, которые специально судят против нашей команды. Об этом я много говорил во Второй и Первой лигах, но в этом году я это реализую", – сказал Береза ​​в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Береза ​​неоднократно эмоционально высказывался в сторону украинских судей, считая их отношение к своей команды предвзятым.

В чемпионате Украины перед стартом второй части сезона днепряне с 18-ю баллами занимают восьмую строчку.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо

blog_ava
Адурис – о возможном переходе в Барселону: Я слишком стар
00:25
152
Теги
Арбитры СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук