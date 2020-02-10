Михайленко оцінив новачків СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями після спарингу з Жетису (1:1).

"Зазначу хорошу якість гри – це найголовніше. Були хороші моменти. У першому таймі біля наших воріт не так багато створили, у другому – трохи більше. Але радує, що у нас були моменти в обох таймамх. Налаштовували хлопців на атакувальну гру, створення моментів, раді, що вийшло.

Зоря обіграла Флямуртарі, Супряга забив за СК Дніпро-1: спаринги клубів УПЛ

Грою Хобленка в другій половині задоволений. Він добре діяв, багато чіплявся за м'яч, загрожував воротам, створював напругу. Проблема в тому, що Олексій пропустить матч з Карпатами через дискваліфікацію, інші футболісти теж не гратимуть, тому пробуємо різні зв'язки, дивлячись вперед на матч чемпіонату.

Новачкам потрібен час, аби розуміти одне одного. Деякі з них не грали довгий час, тому стоїть питання не тільки взаєморозуміння, а й того, щоб вони набрали оптимальні кондиції. Це стосується Тейлора, Адамюка, Цурікова. Хлопці ще не набрали оптимальну форму, в якій ми звикли їх бачити", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни розпочали другий тренувальний збір із нічиєї з казахським Жетису (1:1). Зазначимо, що під час першого збору СК Дніпро-1 не здобув жодної перемоги, програвши в усіх 5 матчах.

Динамо – Борац: Михайличенко розвиває кадрове багатство, легіонери видають найкращі матчі, а лідер бомбардирів дивує