Президент СК Дніпро-1 Береза: Ми говорили про повернення УПЛ в Дніпро протягом двох років, всі казали, що я божевільний

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував перший матч його команди в УПЛ.

"Два роки тому після першого матчу проти Буковини ми говорили, що повинні повернути в Дніпро за два роки УПЛ, а всі мені крутили пальцем біля скроні і говорили, що я божевільний. Божевілля нарешті реалізувалося", – цитує Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, СК Дніпро-1 протягом двох років піднявся з Другої ліги в українську Прем'єр-лігу. У першому турі команда Дмитра Михайленка перемогла донецький Олімпік з рахунком 2:0.

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