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Президент СК Днепр-1 Береза: Мы говорили о возвращении УПЛ в Днепр в течение двух лет, все сказали, что я сумасшедший

20:41 114 Читати українською
Президент СК Днепр-1 Береза: Мы говорили о возвращении УПЛ в Днепр в течение двух лет, все сказали, что я сумасшедший
Юрий Береза / СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал первый матч его команды в УПЛ.

2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга

"Два года назад после первого матча против Буковины мы говорили, что должны вернуть в Днепр за два года УПЛ, а все мне крутили пальцем у виска и говорили, что я сумасшедший. Безумие наконец реализовалось", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1 .

СК Днепр-1 – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, СК Днепр-1 в течение двух лет поднялся из Второй лиги в украинскую Премьер-лигу. В первом туре команда Дмитрия Михайленко победила донецкий Олимпик со счетом 2:0.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза СК Днепр-1 - Олимпик
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