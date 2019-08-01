Президент СК Днепр-1 Береза: Мы говорили о возвращении УПЛ в Днепр в течение двух лет, все сказали, что я сумасшедший

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал первый матч его команды в УПЛ.

"Два года назад после первого матча против Буковины мы говорили, что должны вернуть в Днепр за два года УПЛ, а все мне крутили пальцем у виска и говорили, что я сумасшедший. Безумие наконец реализовалось", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1 .

СК Днепр-1 – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, СК Днепр-1 в течение двух лет поднялся из Второй лиги в украинскую Премьер-лигу. В первом туре команда Дмитрия Михайленко победила донецкий Олимпик со счетом 2:0.

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