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Тухель: У Неймара немає здібностей, щоб бути капітаном ПСЖ

11 травня 21:28 832 Читать на русском
Тухель: У Неймара немає здібностей, щоб бути капітаном ПСЖ
Неймар / Фото REUTERS

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель після матчу з Анже (2:1) повідомив, що не планує призначати форварда Неймара капітаном команди.

 

"У нас є два капітани: Тьяго Сілва і Маркіньйос, і ми не збираємося їх міняти. Як на мене, у Неймара немає здібностей, щоб бути капітаном. Він – лідер і креативний гравець, але не капітан з пов'язкою.

ПСЖ оскаржить дискваліфікацію Неймара

Не розумію, чому всі говорять про це. Потрібно поважати, що у нас є Тьяго і Маркі, вони прекрасні", – сказав Тухель в ефірі Canal+.

Нагадаємо, у вересні минулого року Неймар був призначений постійним капітаном збірної Бразилії.

В нинішньому сезоні бразилець провів за ПСЖ 17 матчів у Лізі 1, в яких став автором 15 забитих м'ячів.

ПСЖ завдяки Неймару обіграв Анже – парижани першими у топ-5 чемпіонатах забили 100 голів за сезон

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель Неймар Неймар Анже - ПСЖ
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