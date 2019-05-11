Тухель: У Неймара немає здібностей, щоб бути капітаном ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель після матчу з Анже (2:1) повідомив, що не планує призначати форварда Неймара капітаном команди.

"У нас є два капітани: Тьяго Сілва і Маркіньйос, і ми не збираємося їх міняти. Як на мене, у Неймара немає здібностей, щоб бути капітаном. Він – лідер і креативний гравець, але не капітан з пов'язкою.

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Не розумію, чому всі говорять про це. Потрібно поважати, що у нас є Тьяго і Маркі, вони прекрасні", – сказав Тухель в ефірі Canal+.

Нагадаємо, у вересні минулого року Неймар був призначений постійним капітаном збірної Бразилії.

В нинішньому сезоні бразилець провів за ПСЖ 17 матчів у Лізі 1, в яких став автором 15 забитих м'ячів.

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