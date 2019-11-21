Президент Роми назвав ціну на клуб – сума вражає

Керівництво римського клубу веде переговори з потенційними покупцями.

Футбольний клуб Рома може найближчим часом отримати нових власників, повідомляє видання Il Messaggero. Керівництво команди вже розпочало переговори про можливий продаж клубу. Президент "вовків" Джейсм Паллотта озвучив суму, за яку буде готовий попрощатись з командою – торги стартуватимуть від 800 мільйонів євро.

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Серед потенційних покупців називають фонд Mayhoola for Investments, що належить катарській королівській сім'ї, організацію Qatar Sport Investments, яка володіє французьким ПСЖ, Mubadala Development Company та Adia. Однак, лідером у боротьбі за покупку клубу вважається консорціум The Friedkin Group, пропозицію від якого Паллотта очікує найближчим часом.

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