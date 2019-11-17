Рома спробує підписати форварда Реала, якого ігнорує Зідан

Італійська Рома має намір підсилитись нападником мадридського Реала Маріано Діасом.

26-річний форвард не зіграв жодного матчу за Королівський клуб в поточному сезоні і лише раз з'являвся у заявці команди. "Вовки" готові взяти Діаса в оренду з правом викупу, інформує Corriere dello Sport. Очікується, що перехід відбудеться вже під час зимового трансферного вікна, а влітку наступного року римляни викуплять права на футболіста за 20 мільйонів євро.

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Нагадаємо, Маріано Діас є випускником академії Реала. Він повернувся на Сантьяго Бернабеу влітку 2018-го року з французького Ліона. "Вершкові" виклали за гравця збірної Домініканської Республіки 20 мільйонів євро, але після повернення у клуб Зінедіна Зідана він перестав отримувати ігрову практику.

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