Тіфозі "джалороссі" залишали Англію в хорошому настрої – і справа не лише у прийнятному результаті поєдинку з Лестером.

Після нічиєї з Лестером (1:1) кілька тіфозі Роми заїхали повечеряти в McDonald's на околиці міста. Там вони випадково зустріли Дена Фрідкіна – 57-річного президента "вовків", який спеціально прилетів на гру зі США.

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Американський мільярдер замовив колу і кілька тостів, після чого сфотографувався з фанатами і висловив задоволення результатом гри на Кінг Пауер. Про це повідомляє Siamo la Roma.

Матч-відповідь на Стадіо Олімпіко відбудеться 5 травня. Переможець зіграє у фіналі Ліги конференцій з сильнішим у парі Фейєнорд – Марсель (3:2).

Нагадаємо, Ден Фрідкін став президентом Роми у 2020-му. Він викупив клуб у свого співвітчизника Джеймса Паллотти за майже 600 млн євро.

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