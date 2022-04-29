Лестер не зумів дотиснути Рому в першому півфіналі Ліги конференцій 2021/22. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Брендана Роджерса розпочала краще, але забила Рома. На 15-й хвилині Залевскі у контратаці віддав на Лоренцо Пеллегріні, а капітан "вовків" з лівої пробив поміж ніг Шмейхелю. Цей гол став єдиним до перерви.

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Лестер тиснув і заслужено досяг свого. Джанлука Манчіні в боротьбі з Лукманом зрізав м'яч у сітку власних воріт після прострілу Барнса. "Лиси" мали ще кілька моментів, але вдовольнилися лише нічиєю.

1:1 – рахунок, який повинен влаштувати італійську команду. Володар путівки у фінал Ліги конференцій визначиться 5 травня на Стадіо Олімпіко в Римі.