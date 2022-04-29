Тифози "джалоросси" покидали Англию в хорошем настроении – и дело не только в приемлемом результате поединка с Лестером.

После ничьей с Лестером (1:1) несколько тифози Ромы заехали поужинать в McDonald's на окраине города. Там они случайно встретили Дэна Фридкина – 57-летнего президента "волков", специально прилетевшего на игру из США.

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Американский миллиардер заказал колу и несколько тостов, после чего сфотографировался с фанатами и выразил удовлетворение результатом игры на Кинг Пауэр. Об этом сообщает Siamo la Roma.

Ответный матч на Стадио Олимпико состоится 5 мая. Победитель сыграет в финале Лиги конференций с сильнейшим в паре Фейеноорд – Марсель (3:2).

Напомним, Дэн Фридкин стал президентом Ромы в 2020 году. Он выкупил клуб у своего соотечественника Джеймса Паллотты за около 600 млн евро.

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