Президент "галактікос" перед поєдинком з Гранадою (2:0) у підтрибунному приміщенні підтримав своїх гравців. Опісля він ще й привітався з головним арбітром зустрічі. Така сама ситуація була і в попередньому матчі з Ейбаром (1:3).

Реал – Гранада – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що в обох цих зустрічах рефері неоднозначно судили на користь мадридців: з Гранадою не призначили пенальті за фол Каземіро (це могло кардинально змінити хід гри за рахунку 1:0 на користь мадридців), а з Ейбором не вказали на 11-метрову позначку за гру рукою Рамоса.

До слова, Реал після матчу з Гранадою розташувався на другому місці, маючи в своєму активі 32 очки, але поступаючись Атлетіко за додатковими показниками.

Реал впевнено переміг Гранаду і закріпився на другому місці Ла Ліги, Алавес здобув вольову перемогу над Ейбаром

Florentino Pérez en el túnel de vestuarios saludando a sus jugadores. pic.twitter.com/BdANi5lwjD — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) December 23, 2020

Рука Рамоса в матчі з Ейбаром:

Фол Каземіро у поєдинку з Гранадою: