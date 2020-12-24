Президент Реала приголомшив стосунками з арбітром, який потім не дав ключовий пенальті – таке не побачиш і в Україні
Бос Реала Флорентіно Перес має незвичну традицію перед матчами іспанської Прімери.
Президент "галактікос" перед поєдинком з Гранадою (2:0) у підтрибунному приміщенні підтримав своїх гравців. Опісля він ще й привітався з головним арбітром зустрічі. Така сама ситуація була і в попередньому матчі з Ейбаром (1:3).
Реал – Гранада – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Цікаво, що в обох цих зустрічах рефері неоднозначно судили на користь мадридців: з Гранадою не призначили пенальті за фол Каземіро (це могло кардинально змінити хід гри за рахунку 1:0 на користь мадридців), а з Ейбором не вказали на 11-метрову позначку за гру рукою Рамоса.
До слова, Реал після матчу з Гранадою розташувався на другому місці, маючи в своєму активі 32 очки, але поступаючись Атлетіко за додатковими показниками.
Реал впевнено переміг Гранаду і закріпився на другому місці Ла Ліги, Алавес здобув вольову перемогу над Ейбаром
Рука Рамоса в матчі з Ейбаром:
Фол Каземіро у поєдинку з Гранадою: