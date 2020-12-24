До перерви команди лише обмінялися небезпечними моментами. На випад гостей із невдалим пострілом Пуертаса мадридці відповіли ударом Бензема поруч зі стійкою.

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У другій половині "вершкові" заграли активніше. Міг елегантно забити Асенсіо, але Гранаду врятувала стійка. Натомість Руй Сільва парирував випади Бензема та Вальверде. Але впоратися з Каземіро португальський кіпер не зміг – бразилець головою вгатив м'яч у сітку після подачі Асенсіо від лінії поля. А вже в доданий арбітром час Карім Бензема змістився з флангу в центр і пробив точно в кут із лінії штрафного – 2:0!

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