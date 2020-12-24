Президент Реала ошеломил отношениями с арбитром, который потом не дал ключевой пенальти – такое не увидишь и в Украине
Босс Реала Флорентино Перес имеет необычную традицию перед матчами испанской Примеры.
Президент "галактикос" перед поединком с Гранадой (2:0) в подтрибунном помещении поддержал своих игроков. После он еще и поздоровался с главным арбитром встречи. Такая же ситуация была и в предыдущем матче с Эйбаром (1:3).
Реал – Гранада – 2:0 – видео голов и обзор матча
Интересно, что в обоих этих встречах рефери неоднозначно судили в пользу мадридцев: с Гранадой не назначили пенальти за фол Каземиро (это могло кардинально сменить ход игры при счете 1:0 в пользу мадридцев), а с Ейбором не указали на 11-метровую отметку за игру рукой Рамоса.
К слову, Реал после матча с Гранадой расположился на втором месте, имея в своем активе 32 очка, но уступая Атлетико по дополнительным показателям.
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Рука Рамоса в матчі з Ейбаром:
Фол Каземіро у поєдинку з Гранадою: