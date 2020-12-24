Президент "галактикос" перед поединком с Гранадой (2:0) в подтрибунном помещении поддержал своих игроков. После он еще и поздоровался с главным арбитром встречи. Такая же ситуация была и в предыдущем матче с Эйбаром (1:3).

Реал – Гранада – 2:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что в обоих этих встречах рефери неоднозначно судили в пользу мадридцев: с Гранадой не назначили пенальти за фол Каземиро (это могло кардинально сменить ход игры при счете 1:0 в пользу мадридцев), а с Ейбором не указали на 11-метровую отметку за игру рукой Рамоса.

К слову, Реал после матча с Гранадой расположился на втором месте, имея в своем активе 32 очка, но уступая Атлетико по дополнительным показателям.

Реал уверенно победил Гранаду и закрепился на втором месте Ла Лиги, Алавес одержал волевую победу над Эйбаром

Florentino Pérez en el túnel de vestuarios saludando a sus jugadores. pic.twitter.com/BdANi5lwjD — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) December 23, 2020

Рука Рамоса в матчі з Ейбаром:

Фол Каземіро у поєдинку з Гранадою: