Шахтар – в топ-10 Європи за розгромами, ПСЖ і Барселона домінують в елітних чемпіонатах

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував цікаву статистику так званих "легких перемог".

Football Observatory проаналізувала відсоток розгромних перемог кожної команди 151 топ-дивізіону світу в період з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019-го. На основі зібраної статистики сформувався рейтинг найбільш домінантних колективів.

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Шахтар потрапив у топ-10 Європи за цим показником. 32,9% матчів "гірники" виграють з різницею в три чи більше голів. Лише 8 європейських команд частіше громлять своїх суперників. Серед них Барселона, ПСЖ і Аякс. Амстердамці в першій трійці (37,4%), а очолює рейтинг Лінкольн з Гібралтару – кожна друга гра Ред Імпс завершується розгромом.

В елітних чемпіонатах найчастіше великі перемоги оформляють гранди – нічого дивного. Впадає в око хіба що відсутність у топі Ювентуса, якого обійшли Наполі та Лаціо.

Та й загалом в Серії А розгроми трапляються рідше, ніж в інших провідних лігах. Що цікаво, найбільше розгромів у Естонії – 32,6% поєдинків завершуються з різницею в три+ м'ячі. На іншому полюсі Косово – лише 9,5% матчів. Україна комфортно посередині – 17,6%.

Найкращий в українській Прем'єр-лізі, звичайно, Шахтар. Динамо на другому місці, завершуючи розгромами 24,5% матчів. Найменше великих перемог в активі Олімпіка – 2,6%. Донеччани потрапили у топ-15 Європи з іншого кінця рейтингу.

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