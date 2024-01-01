Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе розгляне можливість свого трансферу в Ліверпуль наступного літа. Як інформує Le Parisien, контракт нападника з парижанами закінчується влітку 2024 року, а тому 25-річна суперзірка офіційно має право вести переговори з іноземними клубами з 1 січня.

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Реал завжди вважався основним претендентом на підписання Мбаппе, але, повідомляється, що Ліверпуль звернув на Кіліана свою увагу трохи раніше. Повідомляється, що сам Кіліан "небайдужий" до Енфілд Роуд. Якщо "червоним" вдасться переманити Мбаппе, у клубній стратегії форвард має замінити Мохамеда Салаха, чий контракт із клубом закінчується влітку 2025 року.

Видання зазначає, що перехід до Ліверпуля міг би стати для Мбаппе найкращим варіантом, адже тактика Реала не буде заточена під Кіліана.

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