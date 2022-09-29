Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі повірив у безмежність своєї влади, і не лише футбольної.

Бос парижан фігурує у скандалі з викраденням людей та вимаганнями, повідомила Marca з посиланням на матеріал французької газети Liberation.

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Від дій Аль-Хелаїфі та його поплічників постраждав франко-алжирський бізнесмен Тайєб Б., який разом з дружиною та дітьми мешкав у Катарі. Він нібито заволодів компрометуючою інформацію щодо того, як Катар незаконно отримав право на проведення ЧС-2022. Емір країни був невдоволений цією ситуацією і особисто доручив розібратися з бізнесменом.

Тайєба запроторили до в'язниці 13 січня 2020 року і протримали до 1 листопада, постійно чинячи психологічний тиск. Зрештою, він передав секретні документи адвокатам Аль-Хелаїфі за конфіденційною угодою.

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