Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе продовжує переписувати історію футболу.

Це був його день і він не схибив. Кіліан Мбаппе зробив на Олд Траффорд новий гігантський стрибок у своїй метеоритній кар'єрі. Поки фанати ПСЖ "оплакували" втрати Неймара та Кавані, 20-річний форвард взяв на себе роль лідера, ставши творцем однієї з найбільш яскравих перемог французького клубу у Лізі чемпіонів. Молодий француз зайвий раз продемонстрував, що він – справжній алмаз, який має щораз менше дефектів для полірування.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

Мало хто сумнівався, що Мбаппе повинен стати майбутнім футболу після Мессі, Роналду, Неймара або Грізманна. Однак лише жменька оптимістів могла передбачити такий швидкий ріст вундеркінда з Парижа, який вже зараз готовий кинути виклик зіркам першої величини. Кіліан продовжує руйнувати бар'єри. Після коронації на ЧС-2018 він налаштований підкорити Лігу чемпіонів. Манчестер Юнайтед та Олд Траффорд вже відчули на собі початок тиранії вибухового таланту.

Мбаппе з шаленою швидкістю оновлює різноманітні рекорди: наймолодший бомбардир в історії Монако та ПСЖ, наймолодший снайпер півфіналу Ліги чемпіонів, наймолодший гравець, якому вдалось забити десять голів у турнірі... і далі по списку. Жоден інший футболіст не може похвалитись схожою кількістю досягнень у такому юному віці. І не варто забувати, що свою професійну кар'єру Кіліан розпочав, лише чотири (!) роки тому.

Йому 20 років та 54 дні, а він вже забив 14 голів у Лізі чемпіонів, зігравши 24 поєдинки. Легендарному Зізу знадобилось 80 матчів, щоб перетнути цю позначку, а Вілья, Клозе або Роналдо забили стільки ж за всю кар'єру. З Мбаппе у його віці не зрівняються навіть найкращі гравці в історії найпрестижнішого єврокубка – Мессі, Роналду, Рауль, Шевченко, Анрі та інші. Для прикладу, нинішній головний тренер збірної України у 20 років провів лише один гол в турнірі, Роналду, Неймар та Ібрагімовіч – жодного, Мессі – два.

Мбаппе не боїться великих стадіонів. Більшість своїх м'ячів у Лізі чемпіонів (10 з 14-ти) він забив під час виїзних матчів Парі Сен-Жермен. Крім Олд Траффорд француз вже встиг залишити власний слід на таких аренах, як Енфілд, Етіхад, Альянц, Ювентус Стедіум, Селтік Парк, та Вестфаленштадіон. У поточному розіграші ЛЧ Кіліан не відзначався лише на Сан-Паоло, де, однак, зробив результативну передачу.

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд був вражений грою Мбаппе на Олд Траффорд, порівнявши француза з легендарним бразильцем: "Він найбільше мені нагадує Роналдо з-поміж усіх інших гравців, яких я бачив. Якщо ви подивитесь ролики з його грою, то обов'язково звернете увагу на перший дотик до м'яча. Це те, чим він сильно виділяється. Забудьте про його швидкість, фінти, голи... подивіться, як Мбаппе приймає м'яч. Він одразу виводить захисника з гри. Кіліан нічого не чув про тиск, він просто виходить на поле та грає, немов у власному дворі".

? After last night’s goal, @KMbappe has now scored at:



?????? Old Trafford

?????? Anfield

?????? Etihad Stadium

?????? Celtic Park

Allianz Stadium

Westfalenstadion



He’s just 20 years old. pic.twitter.com/MmU3G5PYlv