Наполі розписав нічию з Наполі (2:2) у рамках 10 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сьогоднішні суперники підходили до матчу з різними емоціями. Мілан зазнав розгрому від ПСЖ у Лізі чемпіонів, а перед тим програв Ювентусу. Тоді як Наполі на тижні переміг Уніон у Лізі чемпіонів, а Хвіча знову набрав хорошу форму.

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Феноменальний Жиру очолив атаку Мілана

"Россонері" впевнено виграли перший тайм. Як за результатом, так і за картиною матчу. Мілан атакував значно гостріше та чіткіше. Щоправда, тільки Жиру якісно завершував.

Француз забив два схожі голи з різницею в 10 хвилин: спершу відгукнувся на навіс Пулішіча, а потім ідеально пробив після подачі Калабрії.

Мілан мав всі шанси робити розгром ще до перерви. Дві чудові можливості змарнував Рейндерс (запоров контру та пробив вище воріт). Удар Пулішіча заблокували, а постріл Муси в ближньому куті дістав голкіпер.

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Наполі перевернув гру та відігрався

У Наполі на той момент нічого не виходило. Загострював тільки Кварацхелія, однак його простріл після дриблінгу дивом не замкнув у порожній кут Політано, а перспективну контратаку обірвали суперники.

Все змінилося в другому таймі. Руді Гарсія у перерві зробив потрійну заміну та оживив команду. Допоміг швидкий гол – Політано елегантно перекинув Пеллегріно, прокинув м'яч повз Тео та вразив ворота.

У господарів з'явилися гострі підходи. З хороших позицій били Ді Лоренцо та Кварацхелія. Наполі тиснув і знайшов другий гол. Распадорі потужним ударом зі штрафного поклав м'яч у кут.

Pioli si inventa la sostituzione di Giroud con Jovic e Giroud la prende, giustamente, malissimo.#NapoliMilan pic.twitter.com/dkLo70PD4D — I Rigori Col Rio Ave ️ (@disagiavolo) October 29, 2023

Вирвати перемогу нікому не вдалося. Жиру замінили на 80-й хвилині, а Олів'є сильно розізлився через рішення тренера і потім сидів розчарований за межами лави запасних.

До фінального свистка було ще багато подій: Натан заробив вилучення, а Калабрія та Кварацхелія ледь не забили переможний гол.

У підсумку – нічия. Мілан набрав 22 очка та залишився на третьому місці Серії А. Наполі четвертий – 18 балів.