Стадіон Авангард (Ужгород) та Минай-Арена можуть бути позбавлені акредитації, повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі УПЛ жива.

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УАФ вимагає обладнати закарпатські стадіони штучним освітленням до 1 лютого 2024-го року. Якщо цього не відбудеться, футбольні споруди не потраплять до переліку тих, на яких можна проводити матчі другої частини сезону 2023/24.

До слова, на Минай-Арені немає навіть прожекторів, а на Авангарді вони перебувають у неробочому стані. Зазначимо, свої домашні матчі на Закарпатті грають Минай та Зоря, а СК Дніпро-1 провів там частину сезону.

Нагадаємо, нещодавно УПЛ сколихнув скандал через перенесення матчу між Минаєм і Динамо. Команди встигли зіграти трохи більше хвилини і змушені були ховатись в укритті через оголошену повітряну тривогу. Після її завершення було вирішено не проводити поєдинок саме через відсутність освітлення на стадіоні. Нині клуби ведуть між собою віртуальну війну: Динамо погрожує Минаю технічною поразкою, якщо закарпатці не погодяться провести поєдинок у Києві, натомість команда Желько Любеновіча не горить бажанням їхати у столицю.

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