Мілевський та Пересоляк на презентації гравця в статусі новачка Миная / фото: ФК Минай

"Що могло трапитись з Мілевським? Шкода хлопця, треба йому чимось допомогти, якщо ми можемо. Я особисто чи ви якщо можемо – треба допомагати.

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Бо це зірка українського футболу, колись це було обличчя України. А зараз, на жаль, важко навіть дивитися на це. Хлопцю потрібна допомога", – поділився Пересоляк на YouTube-каналі Football Manager.

Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри у вересні 2021 року, а діяльність на YouTube розпочав ще наприкінці 2019-го. Після повномасштабного вторгнення росіян Артем помітно погладшав.

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