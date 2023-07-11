Мілевський анонсував велике повернення після 1,5 року паузи: "Буде щось серйозне"
Артем Мілевський нарешті візьметься хоч за якусь справу після тривалого байдикування.
Колишній нападник Динамо та збірної України анонсував відновлення роботи свого YouTube-каналу.
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"Під звук сирен. А взагалі скоро на каналі Міля дещо з'явиться. Доброго всім ранку та мирного тижня", – написав Мілевський, затягуючи сигару. Потім Артем додав: "Буде щось серйозне".
Нагадаємо, форвард оголосив про завершення кар'єри у вересні 2021 року, а діяльність на YouTube розпочав ще наприкінці 2019-го. Мілевський назбирав 120 тисяч підписників, однак після старту повномасштабного вторгнення росії не публікував жодного відео.
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