Артем Мілевський нарешті візьметься хоч за якусь справу після тривалого байдикування.

Колишній нападник Динамо та збірної України анонсував відновлення роботи свого YouTube-каналу.

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"Під звук сирен. А взагалі скоро на каналі Міля дещо з'явиться. Доброго всім ранку та мирного тижня", – написав Мілевський, затягуючи сигару. Потім Артем додав: "Буде щось серйозне".

Нагадаємо, форвард оголосив про завершення кар'єри у вересні 2021 року, а діяльність на YouTube розпочав ще наприкінці 2019-го. Мілевський назбирав 120 тисяч підписників, однак після старту повномасштабного вторгнення росії не публікував жодного відео.

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