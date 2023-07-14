"Что могло случиться с Милевским? Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.

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Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь", – поделился Пересоляк на YouTube-канале Football Manager.

Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года, а деятельность на YouTube начал еще в конце 2019-го. После полномасштабного вторжения россиян Артем заметно поправился.

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