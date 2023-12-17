"Що не вийшло у Шарана в останній період? Не маю відповіді на це запитання. Володимир Богданович – прекрасний тренер, який зумів зробити майже неможливе минулого сезону.

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І ми йому будемо вдячні за його роботу завжди. Але цього сезону не склалося. Ми прийняли рішення розійтись

Наша провина? Безумовно, це наша спільна біда. Але зрештою, ми виконували усі літні домовленості перед тренерським штабом та командою", – сказав Пересоляк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Минай звільнив Володимира Шарана з посади головного тренера за незадовільні результати. Нині закарпатців очолює Желько Любеновіч. На зимову паузу закарпатці пішли на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок.

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