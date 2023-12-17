"Что не получилось у Шарана в последний период? Нет ответа на этот вопрос. Владимир Богданович – прекрасный тренер, сумевший сделать почти невозможное в прошлом сезоне.

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И мы будем ему благодарны за его работу всегда. Но в этом сезоне не сложилось. Мы приняли решение разойтись

Наша вина? Безусловно, это наша общая беда. Но, наконец, мы выполняли все летние договоренности перед тренерским штабом и командой", – сказал Пересоляк в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Минай уволил Владимира Шарана с должности главного тренера за неудовлетворительные результаты. Сейчас закарпатцев возглавляет Желько Любенович. На зимнюю паузу закарпатцы пошли на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав всего 6 очков.

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