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Президент Ліона: Ситуація у Франції схожа на воєнний стан у Харкові

10:15 330 Читать на русском
Президент Ліона: Ситуація у Франції схожа на воєнний стан у Харкові
Жан-Мішель Ола / Соцмережі

Президент Ліона Жан-Мішель Ола порівняв перенесення матчу 17 туру чемпіонату Франції проти Тулузи через протести, з перенесенням матчу проти Шахтаря у Київ через воєнний стан.

"Можливо, весь тур буде скасований. Це рішення, яке відображає нинішній безлад у суспільстві. Ви повинні поклонятися силі подій, це трохи схоже на Харків і військовий стан у ньому. Ми змушені адаптуватися до цього", – цитує Ола Eurosport.

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Нагадаємо, у Франції через протести було перенесено кілька матчів Ліги 1, серед яких гра ПСЖ проти Монпельє та Ліона проти Тулузи.

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Люди протестують проти підвищення цін на паливо, а також проти політики реформ президента Еммануеля Макрона. Демонстранти блокують дороги, будують барикади, закидають поліцейських димовими шашками і фаєрами, а правоохоронні органи у відповідь застосовують проти них водомети і сльозогінний газ.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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