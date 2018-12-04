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ПСЖ – Монпельє: поєдинок перенесено через масові протести в Парижі

18:23 90 Читать на русском
ПСЖ – Монпельє: поєдинок перенесено через масові протести в Парижі
Неймар / фото із соцмереж

Матч 17-го туру чемпіонату Франції ПСЖ – Монпельє, який повинен був відбутися 8 грудня, перенесено.

Таке рішення Ліга 1 ухвалила на прохання паризької поліції. Наразі нова дата проведення матчу невідома, повідомляє прес-служба організації.

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У Парижі не вщухають протести проти підвищення цін на паливо, а також проти політики реформ президента Еммануеля Макрона. Демонстранти блокують дороги, будують барикади, закидають поліцейських димовими шашками і фаєрами, а правоохоронні органи у відповідь застосовують проти них водомети і сльозогінний газ.

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Демонстранти обіцяють провести нову акцію в суботу, тому поліцейські попросили перенести зустріч, тому що не зможуть забезпечити безпеку під час проведення гри.

Франція17 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Монпельє: Субота 08 грудня 2018

Парі Сен-Жермен
до матчу
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дн
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год
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хв
Монпельє
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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Монпельє Монпельє Франція Парі Сен-Жермен - Монпельє
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