ПСЖ – Монпельє: поєдинок перенесено через масові протести в Парижі

Матч 17-го туру чемпіонату Франції ПСЖ – Монпельє, який повинен був відбутися 8 грудня, перенесено.

Таке рішення Ліга 1 ухвалила на прохання паризької поліції. Наразі нова дата проведення матчу невідома, повідомляє прес-служба організації.

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У Парижі не вщухають протести проти підвищення цін на паливо, а також проти політики реформ президента Еммануеля Макрона. Демонстранти блокують дороги, будують барикади, закидають поліцейських димовими шашками і фаєрами, а правоохоронні органи у відповідь застосовують проти них водомети і сльозогінний газ.

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Демонстранти обіцяють провести нову акцію в суботу, тому поліцейські попросили перенести зустріч, тому що не зможуть забезпечити безпеку під час проведення гри.