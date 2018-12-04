Шахтар – Ліон: УЄФА офіційно переніс матч на НСК Олімпійський

Матч 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном перенесено у Київ.

У профілі матчу на офіційному сайті УЄФА було змінено місто та стадіон, на якому буде проходити поєдинок Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном. Гра відбудеться на НСК Олімпійський 12 грудня о 22:00.

Раніше повідомлялось, що матч відбудеться у Львові або Києві, адже УЄФА заборонив проводити матч у Харкові через дію воєнного стану в Україні.

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Після 5-турів "гірники" посідають 3 місце у квартеті F. У активі Шахтаря 5 очок, на 2 місці йде Ліон з 7-ма пунктами в активі. Поєдинок останнього туру стане вирішальним як для українців, так і для французів, адже саме у цьому матчі будуть розігрувати долю 2 путівки у плей-офф турніру.

Нагадаємо, поєдинок Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом УЄФА переніс з Полтави у Київ через впровадження в Україні воєнного стану.

До слова, Динамо на наступний день після поєдинку Шахтаря повинно приймати Яблонец на НСК Олімпійський.

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